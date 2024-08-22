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美军：林肯号航舰打击群抵达中东

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（法新社华盛顿21日电） 美国国防部长下令林肯号（USS Abraham Lincoln）航舰打击群加速后，美国军方今天表示，林肯号与随行驱逐舰已抵达中东。

以色列7月底对贝鲁特南部郊区发动攻击，击毙黎巴嫩真主党最高军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr），不久后，伊朗首都德黑兰也遭遇攻击，导致巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）丧命，以色列被控为刺杀哈尼雅的幕后黑手。

真主党与伊朗上月底矢言回应这两起暗杀行动，外界对局势严重升级的担忧加剧。

林肯号在这时候抵达中东，让部署中东地区的美国航空母舰数量来到两艘，至少暂时是如此，因为林肯号之后将替换罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）。

负责中东事务的军事指挥部在社群媒体上表示：「舰载F-35C与F/A-18超级大黄蜂第3批次（Block III）战机的林肯号航空母舰（CVN-72）已进入美军中央司令部（US Central Command）负责地区。」

「林肯号是第3航舰打击群的旗舰，有第21驱逐舰中队（Destroyer Squadron 21）与第9舰载机联队（Carrier Air Wing 9）伴随。」

五角大厦11日表示，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）月初指示林肯号部署到中东地区后，命令林肯号「加速过境」驶往中东。

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