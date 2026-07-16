美军30岁以上年度健检 防长要求测睾固酮维持战力

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（法新社华盛顿15日电） 美国战争部为确保军人能维持战斗体能，防长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布，年满30岁的军人在年度健康检查时，应接受「睾固酮水准」的检测。

赫格塞斯在X平台发布的影片中表示：「科学明确指出，随着年龄增长，人体睾固酮浓度常会自然下降。」

他说：「这不是人为的增强，而是为了恢复并优化你的自然机能、保护长期健康，并确保你拥有持续战斗力所需的生理基础。」

在影片画面左上角文字写着：「高T战争部」（The High-T Department of War）。高T一词源自于睾固酮（Testosterone，缩写为T）；在网路文化中，常形容个人或团体具有「阳刚、男子气概、充满干劲与强势压迫感」。

赫格塞斯表示，若经判断有必要做治疗时，将由官兵个人自行决定是否接受治疗。并说30岁以下官兵如有意愿，也可自愿接受测试。

赫格塞斯在谈话中以「作战人员」（warfighters）及「战士」（warriors）等中性词汇称呼军人，并未明确说明这项测试与治疗是否也适用于女性军人；医学上女性体内的睾固酮水准也会随着年龄增长而下降。

法新社指出，当媒体要求进一步说明时，五角大厦回应：「目前除了部长的影片外，并无其他补充资讯。」（编译：纪锦玲）