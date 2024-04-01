美前官员脱水惊收高额医疗帐单 力倡改革

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（法新社华盛顿1日电） 美国前医务总监亚当斯（Jerome Adams）今年1月因为脱水，在亚利桑那州一家医院住院一晚接受治疗，之后收到令人瞠目结舌的近5000美元高额帐单。

亚当斯正呼吁改革美国基于市场的医疗照护系统，包括更透明的收费和独立仲裁程序，同时利用他曾任官员的身分为1亿名背负医疗债务的美国人发声。

虽然未投保的美国人近年一直在减少，但共同福祉基金会（Commonwealth Fund）估计，43%处于劳动年龄的成人「保险额不足」，导致他们获得的照护有限，许多人只要再碰上一个大问题就可能财务崩溃。

49岁的亚当斯告诉法新社：「我当时在亚利桑那州凤凰城（Phoenix）出席一场重症医学学会（Society of Critical Care Medicine）会议，就像数以千计造访这个地区的观光客一样，我决定去爬驼峰山（Camelback Mountain）。」

当天气温摄氏16度，他带了一瓶水，以为绰绰有余。但当他准备去吃晚餐时，开始觉得头昏眼花，医师建议他最好接受检查，尤其他是罹患心血管疾病风险较高的中年非裔男性。

目前任职于普度大学（Purdue University）的亚当斯在印第安纳州接受访问时说：「由于我不在城里，所以叫来救护车。我在路上吊了点滴。等我到达时，状况很明显是脱水。」

他接受医护人员建议住院一晚，2个月后收到一张4800美元（约新台币15万3000元）的帐单。他很快又收到扬言交由讨债机构处理的威胁。

亚当斯说，他很清楚这种状况在美国相当常见，全国所有破产宣告，有近66%与医疗费用直接相关。

他坚称：「我抱怨不是为我个人，因为我付得出来，但我有发言权。」自事发以来，他一直忙着在社群平台X分享其他案例，例如一名早产4胞胎的母亲收到一张400万美元的帐单。

亚当斯主张实施一系列改革来规范自由市场，就像2010年代的「平价医疗法」（Affordable Care Act），或称「欧巴马健保」（Obamacare）。

他认为，首先要更透明，「没有透明度和问责制就没有市场」；其次必须要有一套仲裁程序，不能全由医院说了算，而患者没办法就高额帐单提出异议。

最后，亚当斯说，虽然「欧巴马健保」让数千万美国人获得保障，但一部分是靠鼓励雇主提供花费较少的方案给劳工，给付也因而少得多。 他说，美国健康照护系统存在很多妥协，「但我们必须自问，即使在资本主义制度下，到什么地步才能适可而止？」