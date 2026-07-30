美前新冠疫情专家佛奇 拒绝回答参院敌意质询

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（法新社华盛顿29日电） 美国前首席传染病官员佛奇（Anthony Fauci）今天在共和党参议员就新冠病毒起源问题举行的听证会上遭到质询。在律师建议下，佛奇援引宪法赋予的权利拒绝回答问题，并将听证会斥为一场人格谋杀。

这是佛奇与共和党参议员保罗（Rand Paul）之间长期争端中的最新进展。佛奇曾担任美国顶级传染病专家数十年，而保罗则坚持未经证实的说法，即新冠疫情起源于实验室并被刻意掩饰。

保罗曾传唤现已退休的佛奇到委员会作证，并在听证会前公布了这位免疫学家数千页的私人日记。

佛奇援引美国宪法第5修正案行使缄默避免自证其罪，他还表示律师认为保罗意图诱使他说溜嘴，藉此可能导致伪证罪的指控。当佛奇的律师试图代表他发言时，保罗下令将律师逐出会场。

保罗表示，佛奇无权引用第5修正案拒绝回答参议员提问，前总统拜登（Joe Biden）给予的赦免也无法予以保护。拜登的赦免效力不及于赦免后接续发生的事项。

佛奇在开场陈述中表示，近40年来他已在国会作证超过200次，「我已证明自己相信，并尊重合法国会监督的价值。」

佛奇说：「我唯一能得出的结论是，（保罗）传唤我到委员会的唯一原因，就是要我说出任何话，藉此证明他一再公开宣称、用他自己的话说，我终将『锒铛入狱』。」