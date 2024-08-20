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美前联邦众议员桑托斯对电信欺诈认罪

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（法新社纽约19日电） 前美国共和党籍联邦众议员桑托斯（George Santos）今天对电信欺诈和身分盗窃罪认罪。他因挪用偷来的捐款过着豪奢生活而名誉扫地，去年被赶出国会。

法官赛柏特（Joanna Seybert）在法院听审期间命令桑托斯支付超过37万美元（约新台币1182万元）赔偿金，明年2月7日将宣布量刑。

36岁的桑托斯将面临至少两年、最高22年徒刑。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）对记者说：「在说谎这么多年之后，桑托斯站在我身后的这座法院里，终于在宣誓之后说出了真相。」

「事实就是，他是一名罪犯，他撒谎，他偷窃，他欺骗大家。」

情绪激动的桑托斯认罪后接受记者访问，对过去选出他的选民道歉，他说，他任由「野心蒙蔽了判断力」，才会做出「不道德的决定」。

他流着泪说：「我认罪不只是认罪而已，也是承认我必须和其他违反法律的美国人一样，承担责任。」

桑托斯2022年当选联邦众议员，助共和党在众院取得多数优势，但很快就被人踢爆他的整个背景几乎都是捏造，包括他的教育、宗教以及他的个人和工作经历。

根据国会道德委员会，桑托斯将捐款用于肉毒杆菌治疗和OnlyFans色情网站，还拿来购买义大利奢侈品、前往拉斯维加斯（Las Vegas）等地度假等等。

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