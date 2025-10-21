美副总统范斯率团访以色列 乐观看待加萨停火协议

（法新社以色列基耶盖特21日电） 美国副总统范斯今天在访问以色列期间表示，对加萨停火协议能否维持下去抱持「极为乐观」的态度。范斯此行目的在于巩固对加萨停火及战后重建计画的支持。

尽管以色列担心巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）恐利用停火期间在加萨重整势力，范斯（JD Vance）表示，华府不会为哈玛斯解除武装设定最后期限。加萨停火协议是由美方斡旋达成。

在此之前，美国总统川普警告，若哈玛斯不遵守停火协议，美国在中东的盟邦将入侵加萨，以彻底歼灭哈玛斯。

范斯在以色列南部城市基耶盖特（Kiryat Gat）举行的记者会上说：「我们在过去一周的所见所闻，让我对停火协议能够维持下去感到非常乐观。」

他补充说：「我认为，大家应该为（加萨）当前的局势感到自豪。这需要持续不断的努力，也需要持续的监督与管理。」

范斯预计明天在耶路撒冷（Jerusalem）会见以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等人。

在范斯抵达以色列前，川普对哈玛斯发出严厉警告。

他在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文表示：「现在我们在中东及周围地区的强大盟友许多都已明确且坚定地告知我，如果哈玛斯继续胡作非为，他们非常愿意应我要求出动大量兵力进入加萨，来整治哈玛斯。」（编译：刘文瑜）