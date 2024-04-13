美副总统贺锦丽提堕胎权 抨击川普要美国退回19世纪

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（法新社亚利桑那州土桑12日电） 11月总统大选战鼓频催，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天针对备受争议的堕胎议题抨击共和党籍前总统川普，指责他促成不得民心的限制措施，让女权倒退。

亚利桑那州最高法院本月9日裁决，1864年南北战争时期一项几乎全面禁止堕胎的禁令有效。

贺锦丽今天在亚利桑那州土桑市（Tucson）对群众说，是川普促成这项禁令有效，如果他再次赢得总统选举，可能会有更糟糕的事发生。

她说：「川普的第2个任期可能会像这样：更多禁令、更多痛苦和更少自由。」

她还说：「正如他在亚利桑那州的所作所为，他基本上想让美国倒退回1800年代…但我们不会让这件事发生，因为事情是这样的：今年是2024年，不是1800年代。我们不走回头路。」 美国联邦最高法院2022年推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁决，结束近50年来对堕胎权的宪法保障。

贺锦丽说：「推翻罗诉韦德案只是一项剥夺女权和自由的更大规模策略开端…川普指派3名美国联邦最高法院大法官，因为他有意要他们推翻罗诉韦德案，而他们也如他所愿这么做了。」 她接着说：「如今因为川普，国内超过20州实施（堕胎）禁令…川普一手促成这场健康照护危机。」

川普如今在这项议题上处于不利境地，他一边得意于自己在推翻全国堕胎权保障上的功劳，一边呼吁各州不要全盘实施显然会随之而来的禁令。

川普今天被记者问到是否会签署全国堕胎禁令时说：「我们不再需要禁令，因为我们推翻了罗诉韦德案…我们把（决定权）还给各州…事情照预期那样在运作。」

但川普稍早在网站上呼吁亚利桑那州修改已有160年历史的堕胎相关法律。他写道：「州长和亚利桑那州议会必须用心和常识立即行动，补救已经发生的事…记住，现在就看各州和民意代表的善意了。理想上得有3种例外：性侵、乱伦和危及孕妇性命。」