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美加墨打贸易战又合办世足赛

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（法新华盛顿7日电） 美国、加拿大和墨西哥合办2026年世界杯足球赛，美国总统川普今天宣布成立协助筹办赛事的白宫工作小组，并说美加墨之间的经贸紧张关系不影响赛事，反而会让比赛更刺激。

美国与2026年世足赛（2026 World Cup）共同主办国因经贸议题杠上，引发可能不利于赛事的揣测，川普（Donald Trump）和国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）在椭圆形办公室受访时予以驳斥。 被问到美加墨之间的紧张关系是否可能影响赛事时，川普答覆：「喔，我认为这会让比赛更刺激。」

他签署行政命令正式成立由他主持的2026年世足赛工作小组后表示：「紧张是好事…将让比赛更有看头。」 川普说，工作小组将协助筹划这项「历来最大规模运动赛事」，并说：「我们将在白宫成立一个非常重要的工作小组，专门负责2026年世足赛，大家都知道这是一场盛事。」 同时，英凡提诺表示，2026年世足赛和今夏在美国点燃战火的FIFA世界球会杯（FIFA Club World Cup）将创造20万个就业机会与400亿美元（约新台币1.3兆元）的经济效益。

他还说，明年世界杯的规模扩大至48支球队参赛，相当于一个月之内每天打3场「超级杯」（Super Bowl），即职业美式足球联盟NFL年度冠军战。

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