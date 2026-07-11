美加新跨国大桥7/27通车 曾遭川普扬言封锁

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（法新社蒙特娄11日电） 加拿大官员宣布，一座连结美加两国、备受期待的新跨国大桥将于本月27日通车。美国总统川普今年稍早因美加贸易摩擦，曾扬言全面封锁大桥。

加拿大基础建设部透过声明表示：「在美国政府支持下，加拿大与密西根州已同意，侯艾国际大桥（Gordie Howe International Bridge）将于7月27日开放通行。」

声明并指出，这座大桥「将成为美加两国之间的重要经济命脉，并于未来几十年创造数以十亿计美元的经济效益」。

这座造价64亿加元（约新台币1450亿元）的大桥自2018年起动工，连结美国密西根州底特律（Detroit）及加拿大安大略省（Ontario）温莎市（Windsor）。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）上月表示，应美方要求，大桥启用典礼因「技术性问题」无限期延后。

川普（Donald Trump）2月曾威胁全面封锁这座大桥，他坚称美国在施工过程中受到不公平对待，并主张大桥至少应有一半属于美国。

不过，川普今天向加拿大政府道贺并致谢。

他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「我为美国争取到一份更好的协议，因此我将允许，连结底特律与安大略省温莎市、全新且壮观的侯艾国际大桥如期于7月27日通车。」

他还说：「原本的协议我难以接受！新协议很棒且公平。」

根据温莎－底特律大桥管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）的资料，大桥由加拿大全额出资兴建，将由加拿大和密西根州共同持有。