美参院准克雷顿任国家情报总监 川普发文赞杰出

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（法新社华盛顿28日法新社电）美国联邦参议院今天批准克雷顿（Jay Clayton）出任国家情报总监（DNI），美国总统川普随后发文称赞克雷顿。克雷顿曾任美国证券管理委员会（SEC）主席和联邦检察官。

参议院以51票赞成、47票反对的表决结果通过克雷顿任命案，所有民主党籍参议员均投下反对票。

美国总统川普随后在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「克雷顿各方面表现都很杰出，担任情报总监将会有亮眼表现！」

克雷顿将接替上个月辞职的加巴德（Tulsi Gabbard），执掌因领导层更迭和人员裁减而动荡的18个情报机构体系。

这项人事任命正值外界担忧川普将国家安全机构卷入他重新争论2020年大选结果、质疑今年11月期中选举公正性的行动。

川普本月稍早在白宫发表全国电视演说，宣称解密的情报显示中国干预选举，同时再度声称2020年大选胜利被窃取。

克雷顿将从代理国家情报总监普尔特（Bill Pulte）手中接下职务。普尔特是川普的忠实支持者，缺乏相关资历，他的短暂任期引发两党国会议员不安。

担任联邦住房金融局（FHFA）局长的普尔特曾将多位川普政敌移送司法部门评估是否起诉，并监督国家情报总监办公室（ODNI）大幅裁员情况。

克雷顿人事案表决前不久，普尔特还自豪表示，第5轮裁员后等于让国家情报总监办公室在短短数周内裁减约30%人力。

民主党起初欢迎克雷顿，认为他是较普尔特更传统的人选，但在听证过程中态度急转直下。

克雷顿被一再问到民主党籍的拜登（Joe Biden）是否赢得2020年总统大选时仅表示，拜登已获「认证」为赢家。克雷顿告诉参议员「我不是否认选举结果的人」，但未直接回应提问。

参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）副主席华纳（Mark Warner）表示，民主党陷入「进退两难」，虽然他们倾向选克雷顿而非普尔特，但克雷顿的回答却让他们深感不安。

民主党籍联邦参议员谢安达（Adam Schiff）告诉美国有线电视新闻网（CNN），这「显示如果总统要求情报机构编造理由为干预期中选举投票辩护，克雷顿恐怕没有胆量站出来面对他」。

共和党则为克雷顿在川普第一任期内担任SEC主席以及近期担任纽约南区联邦检察官的表现辩护。

参议院多数党共和党领袖图恩（John Thune）表示，克雷顿打击金融犯罪、处理国安案件的经验丰富，是当前威胁升高时刻的最佳领导人选。