美参院多数党领袖舒默批评尼坦雅胡 建议以色列重新大选

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）今天呼吁以色列举行新的大选，同时对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）处理加萨战争的方式发出美国高阶官员迄今最严厉的批评。

民主党籍的舒默是美国最高阶的犹太民选官员，由于以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）的战争造成愈来愈多人死亡，舒默和总统拜登等主要民主党人正面临诸多批评。

舒默说：「作为一个民主政体，以色列有权选择自己的领袖，我们应该接受任何结果。但重要的是，以色列人要有选择。」

他说：「在10月7日事件发生后，必须重新讨论以色列的未来。」

舒默说，尼坦雅胡是和平的4大障碍之一；其他障碍还包括哈玛斯、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）领袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）和极右翼以色列人。这是美国与尼坦雅胡政府关系恶化的又一迹象。

尼坦雅胡所属的联合党（Likud Party）则表示，以色列不是「香蕉共和国，而是独立自豪、选出尼坦雅胡为总理的民主政体」。「香蕉共和国」常指贫穷、腐败且治理不善的小国。

美国联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）也说，舒默这番话「可笑且伪善」。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）说，舒默发表这番演说前有事先知会白宫，但白宫未置可否，也没做任何增删。