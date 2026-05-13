美参院确认华许任Fed主席 市场聚焦利率路线

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦参议院今天确认通膨「鹰派」华许将接替鲍尔，成为美国央行联邦准备理事会（Fed）新任主席。华许上任后将面临通膨等多重挑战，使其领导能力与政策取向备受市场关注。

参院以54票对45票通过这项任命案，共和党以微弱优势，确保美国总统川普提名人选闯关成功。

华许（Kevin Warsh）过去以抗通膨、反量化宽松（QE）的「鹰派」立场着称，但近年立场转向，与总统川普推动降息的主张一致，这将为联准会的独立性构成前所未有的挑战。

华许承诺将为联准会带来「制度性改革」，并批评这个机构过于政治化、且在决策沟通方面过于透明。

然而，在通膨仍高于联准会2%的长期目标，且受美伊战争带动能源价格上升影响的情况下，华许短期内不太可能说服联准会利率决策委员会立即降息。

这也可能使他面临川普施压，川普长期以来一直因利率政策问题公开抨击鲍尔（Jerome Powell）。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）资深研究员魏塞（David Wessel）表示：「华许最大的挑战可能在于应对川普总统。」

●经济挑战

华许上任之际，美国经济仍在连续冲击中震荡。

疫情曾重创联准会的通膨目标，消费者物价指数（CPI）在2022年中一度攀升至9.1%。尽管之后有所回落，但多年高物价仍持续冲击家庭支出。

美国4月通膨年增率升至3.8%，创近3年新高，部分原因是美国与以色列联手对伊朗发动战争导致油价飙升。

联准会另一项任务是维持最大就业情形。美国4月失业率维持在4.3%不变，表现符合预期，但背后就业市场结构正在变动。

就业成长疲弱，近几个月在扩张与收缩间震荡，新工作机会主要集中于医疗产业。

劳动市场变化之所以没有完全显现，原因包括劳动力供给大幅下滑，而这主要受到川普驱逐移民政策与人口老化影响。

这使得联准会决策者陷入两难：升息抑制通膨，还是降息刺激经济。

●内部分裂

华许面临的第3项挑战，是联准会利率决策委员会内部日益分裂。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）4月一如外界预期宣布利率按兵不动，不过最引人关注的是这次出现罕见分歧，有3名成员主张应考虑升息，以压制通膨。

魏塞表示：「联准会确实出现分裂，有时甚至带有政治色彩，这与过去明显不同。」（编译：刘文瑜）