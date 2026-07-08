美叙领袖会谈 川普预告进一步松绑限制

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（法新社华盛顿8日电） 美国政府已经决定，把叙利亚移出美国认定为支持恐怖主义国家的名单。此举也代表美国总统川普对叙利亚总统夏拉再度投下信任票。

川普前往土耳其参加北大西洋公约组织（NATO）峰会，并在场边告知夏拉（Ahmed al-Sharaa）此事。夏拉2024年12月带领反抗军推翻叙利亚时任总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权后，致力把自己塑造为团结全国的领导人。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）的声明表示，「这是川普总统再次采取具有历史意义的一步，让叙利亚人民有机会迎向更美好的未来。」

他说：「解除对叙利亚的制裁，将带动国际贸易与投资，让叙利亚有机会重建，并为叙利亚人民开启新的篇章。」

被美国认定为支持恐怖主义的国家会受到多项限制，包括美国对外援助、国防出口，以及部分金融交易。而叙利亚从1979年起出现在这份名单上，外国投资因此被严重阻碍。

去年，在土耳其与沙乌地阿拉伯鼓励川普与夏拉会面之后，川普开始解除针对叙利亚的大部分制裁。

而川普在上月进一步下令，终止美国制裁叙利亚的计画，使叙利亚有望结束遭国际金融体系孤立的局面；数家沙乌地阿拉伯企业正计画投入数十亿美元资金，以支持叙利亚复苏；其他波斯湾国家也承诺提供财政援助。

尽管美国的亲密盟友以色列对此抱持疑虑，并多次空袭长年与以色列敌对的叙利亚，川普仍选择支持夏拉。