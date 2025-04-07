美司法部长：川普寻求第3任期将是艰钜挑战

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（法新社华盛顿6日电） 美国司法部长邦迪今天表示，对总统川普而言，要找到合法方式竞选第3个总统任期将是「一项艰钜挑战」。

邦迪（Pam Bondi）今天告诉福斯新闻（Fox News）：「我希望他能当我们的总统20年，但我认为，他这一任做满后，可能就结束了。」

美国前总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）在1930年代美国经济大萧条和二战期间担任总统，他违背传统连当3届，之后又赢得第4任，但于1945年第4任就职几个月后因病去世。1947年，美国通过宪法修正案，将总统任期限制为两个4年。

美国修宪机制是一套双重程序，修宪可由国会发起，也可以由各州发起。

但宪法修正案需要得到国会两院2/3的同意，以及全国50个州3/4的批准，政治分析家认为，修宪门槛极高，几无可能通过。

邦迪说：「这确实是唯一方法，这将是一项艰钜挑战。」

许多人认为，78岁的川普要寻求第3个总统任期简直是异想天开，但他3月31日告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）：「我不是在开玩笑。」他还说，有「方法」可以实现这一点。

曾任佛州检察长的邦迪认为，合法取得第3个总统任期困难重重，她的看法似乎与大多数宪法学者观点一致。

作为一名坚定的川普忠实拥护者，并担任政府最高执法官员，邦迪的言论具有更重要意义。

圣母大学选举法教授穆勒（Derek Muller）先前指出，1804年批准的第12修正案规定「任何在宪法上不符总统资格者，也不能担任副总统」。这意味川普也没有资格再去当他人副手。

穆勒说：「我不认为有什么『奇怪伎俩』能绕过总统任期限制。」

波士顿东北大学（Northeastern University）宪法学教授保罗（Jeremy Paul）也说：「没有可信的法律依据支持川普竞选第3个任期。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）