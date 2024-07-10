美司法部：俄罗斯以AI机器人 在社群媒体散布不实讯息

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（法新社华盛顿9日电） 美国司法部今天表示，美国查获俄罗斯使用人工智慧（AI）驱动机器人在社群媒体平台X上创建假的个人资料，来进行不实讯息宣传战。

司法部在声明中表示，官员查封两个网域，并搜查968个社群媒体帐号。俄罗斯特工据称用这些帐号创建AI「机器人农场」，并在美国和其他国家散布不实讯息。

声明指出：「社群媒体机器人农场利用AI元素创建虚假社群媒体资料，通常声称由在美国的个人所拥有，然后操控方利用这些帐号来宣传支持俄罗斯政府目标的讯息。」

美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）表示，美国的行动「是首次查获俄罗斯资助的生成式AI增强型社群媒体机器人农场」。

这个不实讯息宣传战目的为「在美国和其他地方挑拨离间」，是由俄罗斯国有媒体今日俄罗斯（Russia Today, RT）的资深编辑所策划，克里姆林宫资助，并由俄罗斯联邦安全局（FSB）一名官员协助。

美国官员曾警告，包括俄罗斯在内的外国势力试图干预美国11月的总统大选。

科技活动人士担心，今年全球各地关键选举的完整性可能会受到网路技术，特别是AI的快速发展，以及大国之间不断增加的摩擦威胁。