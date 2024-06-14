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美司法部：凤凰城警方惯常过度用武 执法观念错误

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（法新社洛杉矶13日电） 美国司法部今天在一份报告中提出严厉批评，称美国人口第5大城市凤凰城（Phoenix）的警察经常过度使用武力，这是对美国执法机构缺陷的最新谴责。

司法部表示，亚利桑那州首府凤凰城警察在与民众接触时，有时在抵达现场的几分钟内就会诉诸于致命行动，导致紧张情势迅速升高。

他们也将目标锁定少数族裔、无家可归的游民、患有心理健康疾病的人以及抗议警方行为的团体，司法部称这是「制度性问题」。

负责民权事务的助理司法部长克拉克（Kristen Clarke）向媒体表示：「凤凰城警察局使用过度武力，经常在接触不到几分钟或几秒钟内，就不合理地升高用武层级。」

她说：「举例来说，凤凰城警察朝一名男子开枪，在这名男子倒地后，还朝他射出数发子弹，然后再派出警犬把男子拖回他们身边。」

「他们造成非比寻常的痛苦，但有长达9分钟，警方都没有提供医疗协助。最后，这名男子不幸死亡。」

这份进行长达3年的报告汇整了访谈内容、陪同警察巡逻的民众说法与随身摄影机检视画面，呼吁全面改革凤凰城警方执法方式。

美国司法部今天公布的报告指出，凤凰城警察是美国致命枪击率最高的地方之一，并依赖「危险的策略」与错误的化解冲突概念。

克拉克说：「凤凰城警察局训练警察，让冲突加剧就是化解冲突，这意味着可以动用武力让冲突加剧，包括使用致命武力，以化解冲突。」

她指出，凤凰城警察局还积极鼓励警察使用他们配备的武器，甚至「采用『使用它否则失去它』的政策」，从没有射出够多发子弹的警察手中取走配枪。

凤凰城先前对司法部的监督感到恼火，坚称凤凰城警察局知悉存在这些问题，并已做出「有力承诺进行改革」。

但克拉克说，这份报告提出的问题，彰显出由联邦政府介入是恰当其分。她说：「这是我们不能指望警察自我监督的一个例子。」

她说：「我们今日公布的调查结果具有重大意义，相关事证严重违反了联邦法律与宪法。」

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