美吁各国派军舰护航 日本执政党高层称「门槛极高」

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（法新社东京15日电） 美国再次呼吁日本等国派船舰到荷莫兹海峡后，日本自民党高层小林鹰之今天就此直言「门槛极高」，但也说「在法理上，无法排除可能性，若目前的冲突持续，应该审慎判断」。

中东战争今天进入第15天，美国总统川普（Donald Trump）美东时间14日发文，期待中国、法国、日本、韩国、英国等国派遣军舰，协助全球石油供应要道荷莫兹海峡（Hormuz Strait）的安全。

自民党政调会长小林鹰之今天在日本放送协会（NHK）的讨论节目提到为了保护通过荷莫兹海峡船只的安全，而派出自卫队的法源时指出，日本政府目前并未认定构成「存亡危机事态」或「重要影响事态」等。

小林也表示，希望日本政府「冷静地观察中东情势如何变化，并妥善因应」。

而川普发表这番话的时机正逢日本首相高市早苗即将访美。高市预计本月19日与川普举行双边领袖会谈。小林也表示，「川普的发言有时会出现变化，希望（高市）能弄清楚（川普）真正的意思是什么」。

而日本在野党中道改革联合政调会长冈本三成强调，「（川普）很可能会提出日本做不到的选项。」他也要求，「希望首相绝对不要承诺任何做不到的事情。」

另外一个在野党国民民主党政调会长滨口诚则表示，「伊朗局势应由整个国际社会共同努力解决。如果首相访问美国，也希望能与川普讨论未来如何推动解决途径。」