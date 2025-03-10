美哥伦比亚大学巴勒斯坦毕业生被捕 曾领导校园示威

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（法新社纽约9日电） 美国总统川普曾矢言驱逐支持巴勒斯坦的外籍示威学生。位于纽约的哥伦比亚大学校园组织今天说，移民官员逮捕了一名在校内支持巴勒斯坦示威活动中扮演要角的巴勒斯坦毕业生。

哥伦比亚大学学生工读联盟（Student Workers of Columbia）表示，抗议以色列在加萨走廊（Gaza Strip）发起战争的校园示威领袖之一哈里尔（Mahmoud Khalil）昨天被逮捕。

联盟透过声明表示：「国土安全部（DHS）官员昨天拘留哈里尔，他是哥伦比亚大学的巴勒斯坦应届毕业生，也是去年春天加萨团结营（Gaza solidarity encampment）行动的主要谈判人。」

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月7日袭击以色列，以方统计约有1200人丧命；以色列随即对加萨展开大规模反击，加萨卫生部统计已逾4.8万人死亡。哥伦比亚大学等美国多所学校出现抗议以色列的学生示威活动，引发反犹主义指控。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在社群平台X发文说：「我们会撤销哈玛斯支持者在美国的签证和/或绿卡，好让他们被驱逐出境。」

学生工读联盟声明指出，哈里尔被捕时持有永久居留证，目前仍处于移民执法拘留，已有数以千计人连署请愿呼吁释放他。

联盟还表示：「我们也知道有多则通报指称移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement）探员周五和周六进入或企图进入哥伦比亚校园建筑，包括大学生宿舍。」

哥伦比亚大学回覆询问时没有直接提到哈里尔被捕一事，仅在声明中说：「有通报称移民暨海关执法局在校园周围街上…哥伦比亚大学向来守法，往后也如此。按照我们长期以来的做法和全国各城市与机构的惯例，执法人员必须持有司法搜查令才能进入非公共的大学区域，包括大学建筑。」

国土安全部没有回覆置评要求。