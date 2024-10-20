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美国「正义赏金」千万美元防堵俄罗斯干预选举

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务院表示将悬赏高达1000万美元（新台币3.2亿元），奖励提供外国个人或实体干预选举的资讯。

美国总统大选将至，国务院这项「正义赏金」（Rewards for Justice）计画，特别点名俄罗斯媒体组织Rybar LLC利用社群媒体「在美国挑拨离间、促成社会分裂、煽动党派与种族不和，并鼓励仇恨和暴力」。

Rybar或俄罗斯当局对此并没有立即做出反应。

国务院表示，Rybar在社群平台X建立一个名为TexasvsUSA的频道，并在美国大选前利用它就无证移民越过德州边境的问题作文章。

据称，Rybar还利用社群频道#HOLDTHELINE和#STANDWTHTEXAS传播亲俄讯息。国务院也表示，Rybar获得俄罗斯国防工业巨头俄罗斯技术国家集团（Rostec）的资金，美国财政部2022年制裁了此集团。

这项计画鼓励任何相关知情人士联系「正义赏金」热线，特别是9名据称协助Rybar「恶意影响」美国大选的个人。

Rybar在Telegram平台经营一个频道，在俄罗斯「Z社群」（Z community）追踪人数高达130万，受到支持俄罗斯入侵乌克兰的强硬派支持，

Rybar的联合创办人兹温丘克（Mikhail Zvinchuk）曾是俄罗斯特种部队成员，也是前国防部雇员，此人自2023年6月以来一直受到欧盟制裁。

兹温丘克每天提供乌克兰战场动态报导，已成为最着名与最有影响力的俄罗斯军事部落客之一。

2024年4月，兹温丘克宣布在塞尔维亚开设「Rybar媒体学校」，他在Telegram上表示：「我们长期以来一直在研究西方对我们发动讯息战的方法。」

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