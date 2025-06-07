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美国上诉法院裁决 川普可禁美联社参与白宫媒体活动

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦上诉法院今天裁决，总统川普目前可以禁止美联社参与部分白宫媒体活动，暂缓执行下级法院允许美联社记者采访的命令。

由于美联社决定继续使用「墨西哥湾」（Gulf of Mexico），而非川普规定的「美国湾」（Gulf of America）一词，导致旗下记者与摄影记者自今年2月中旬起遭禁止进入椭圆形办公室与搭乘总统专机空军一号（Air Force One）。

联邦地区法院法官麦费登（Trevor McFadden）4月认为此举违反保障言论与新闻自由的美国宪法第一修正案。

但今天，华盛顿联邦上诉法院合议庭裁决，在等待上诉期间，政府可以继续禁止美联社进入「受限制的总统专用空间」，并称这不受第一修正案保护。

裁决书提到：「因此，白宫保留自由裁量权，包括根据观点决定哪些记者可以获准（参与活动）。」

「此外，若不暂缓执行，政府将承受无法弥补的伤害，因为这项禁令侵犯总统的独立性与对他私人工作场所的控制权。」

裁决公布后，川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上称赞：「今天对美联社取得一大胜利。」

「他们拒绝陈述有关美国湾的事实或真相。假新闻！！！」

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）也表达相同看法，她在社群平台X上写道：「胜利！如同我们一直以来所说的，没人保证美联社能获得在椭圆形办公室、空军一号机上与其他敏感地点采访总统川普的特殊权限。」

美联社是一家有180年历史的新闻机构，长期以来一直是美国新闻业的支柱，目前仍拒绝撤回继续使用「墨西哥湾」一词的决定。

美联社在编采手册中强调，墨西哥湾「一词已经沿用超过400年」，美联社「将以其原本的地名称呼此区，同时认知到川普选择的新名字」。

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