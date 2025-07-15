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美国东北部多地发布洪水警报　纽约与纽泽西遭大雨侵袭

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（法新社纽约14日电） 美国东北部多地发布洪水警报，当地交通大乱，多台车辆受困，纽约和纽泽西部分地区今天晚上遭到大雨侵袭。

法新社报导，纽泽西州长墨菲（Phil Murphy）宣布进入紧急状态，敦促民众待在室内。维吉尼亚州、马里兰州和宾州等地当局警告，由于洪灾爆发风险，当地路况危险。

纽约甘乃迪国际机场（JFK）、拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport）和纽瓦克自由国际机场（Newark Liberty International Airport）今天晚间暂停航班起飞，导致数十架航班取消。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）报导，在纽泽西州斯科奇普莱恩斯（Scotch Plains），突如其来的洪水暴涨导致几名驾驶受困，救援人员带着红色浮具，涉水进入湍急的洪水中。

在纽约市，社群媒体上分享的影片显示，地铁站闸口前棕黄色泥水如间歇泉般喷涌而出。多条地铁线路短暂停驶或延误，地面上大规模交通堵塞，瘫痪多条主要城市干道。

美国国家气象局（National Weather Service）敦促驾驶遇到积水道路时「掉头」，并警告「大多数洪水死亡事件发生在车内」。

美国国家气象局表示，纽泽西州部分地区的洪水警报将持续到明天早上，缓慢移动的风暴预计将持续在美国中大西洋岸地区（Mid-Atlantic）带来大雨。

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提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

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提问者： Benjamin von Wyl

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面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

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提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

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