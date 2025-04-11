美国伊朗将举行核会谈 德黑兰称给外交真正机会

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（法新社德黑兰11日电） 美国与伊朗官员明天将在阿曼王国举行核子会谈。伊朗方面今天表示，尽管来自华府的压力日益升高，德黑兰当局在会议时将给外交一个「真正」的机会。

长年敌对的伊朗与美国明天将在阿曼首都马斯开特（Muscat）举行会谈，盼能达成核子协议。美国总统川普7日出人意表宣布，美方将与伊朗展开谈判。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群媒体X发文，称伊朗本周末和美国的会谈是给外交「真正的机会」。

他写道：「我们真诚态度兼高度警觉，想给外交手段一个真正机会。纵使他们的严词仍具敌意，美方应赞赏我方此一决定，即选择了这条路。」

按伊朗官媒说法，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araqchi）及美国总统中东特使魏科夫（Steve Witkoff）将主导会谈，阿曼外长布沙迪（Badr al-Busaidi）居中牵线。

川普称这是「直接」会谈，不过阿拉奇坚称这是「间接」会谈。

美伊按计画召开会议之前，华府对伊朗仍持续实施「最大施压」（maximum pressure）制裁政策，最近针对的是伊朗石油网络和核子计画。

贝卡伊表示，伊朗在会议前「既不预设立场也不做预测」，打算「明天评估对方的意图和认真程度，据此调整我们后续的行动」。