美国会准砍90亿美元外援公共广播经费

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（法新社华盛顿18日电） 美国联邦众议院今天凌晨通过总统川普删除90亿美元对外援助和公共广播经费计画，共和党籍国会议员表示，这仅是国会进一步力砍联邦预算的开端。

川普和昔日选战大金主马斯克（Elon Musk）先前推动削减联邦政府开支，承诺每年省下1兆美元，这项削减90亿美元措施仅是其中一小部分。

但共和党籍国会议员表示，这场表决兑现了川普削减开支的竞选承诺。

共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）在表决后的声明中说：「川普总统和共和党籍众议员允诺兼顾财政责任和政府效率。我们今天再次兑现这个承诺。」

国会参众两院都由共和党掌控。参议院昨天刚通过法案，众议院今天凌晨以216票赞成、213票反对的表决结果通过，法案接下来将送至白宫由川普批准。

川普赞扬那些支持他的国会议员。他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「共和党人40年来都在尝试做这件事，最后都失败…但不会再失败了。这意义重大！」

大部分削减的经费是针对受到疾病、战争和天灾危害的国家援助计画。不过这项措施同时撤销未来两年提供美国公共广播公司（Corporation for Public Broadcasting）的11亿美元经费。

保守派人士认为这笔经费没必要编列，先前的拨款等于是资助对方带有偏见的报导。

参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这「对所有在洪水、飓风、龙卷风等灾害期间依赖公共广播的美国人来说是黑暗的一天」。