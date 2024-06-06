美国会议员吁YouTube 解除封锁「愿荣光归香港」

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（法新社华盛顿5日电） 美国国会负责调查北京人权纪录的「国会及行政部门中国问题委员会」，今天呼吁YouTube取消封锁香港民主歌曲「愿荣光归香港」的影片，称封锁这首歌助长了专制主义，且超越了当地法院命令。

美国国会及行政部门中国问题委员会（Congressional-Executive Commission on China；CECC）的领袖成员在致YouTube及其母公司谷歌（Google）执行长的一封信中，指责全面封锁「愿荣光归香港」的做法实属不当。

影音分享平台YouTube上个月表示，平台正遵守香港法院一项命令，封锁32支「愿荣光归香港」的歌曲影片。这首歌原是为那些走上街头的抗议人士谱写，他们在2019年为阻止中国扼杀香港自治走上街头，行动最终宣告失败。

共和党籍众议员史密斯（Chris Smith）与民主党籍参议员默克利（Jeff Merkley）表示：「我们认为迄今为止，贵公司采取的措施逾越了法院禁令要求，对香港的新闻与资讯自由流通及言论自由产生深远影响。」

议员们指出，法院命令针对的是歌曲的「煽动意图」，包括引发分裂主义活动，但并未禁止其用于学术或新闻活动。「我们不希望贵公司的作为助长香港政府日益升高的专制倾向。」

议员们还要求YouTube明确表示将对法院命令提出上诉。

YouTube发言人在回覆上述信件时表示，该公司「与委员会一样致力于确保香港的言论自由」。 YouTube发言人说：「我们强烈反对香港高等法院下令封锁所列影片，禁止香港境内观众点阅。」「我们一年多来持续反对政府对于移除影片的要求，同时也正研究我们的上诉选项。」

香港以外的YouTube用户仍可存取这32支影片。 随着北京对香港施加更多影响力，当局声称限制这首歌是维护国家安全的「必要措施」。