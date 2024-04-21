美国会通过对以新军援 伊朗以色列紧张稍缓

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（法新社德黑兰20日电） 尽管各界对以色列在加萨战事的批评声浪日增，美国国会联邦众议院今天通过一项对以的军援法案；值此之际，伊朗和以色列间似从全面性冲突的边缘上拉回一步。

法新社报导，伊朗13日对以色列发动了史无前例的无人机和飞弹攻击，以色列19日据报对伊朗发动报复打击；然而，在伊朗淡化处理下，稍微平息了中东冲突扩大的疑虑 。

不过，伊拉克一座军事基地发生致命爆炸，凸显了中东地区局势依旧紧绷；而以色列对加萨（Gaza）发动更多致命攻击、约旦河西岸（West Bank）冲突加剧，同样体现出当地局势的不稳。

为了加强以色列的防御力，包括其「铁穹」（Iron Dome）防空系统，美国联邦众议院今天通过向以色列提供130亿美元的军事援助法案。

伊朗13日对以色列出动300多架无人机和飞弹，为史上首度直接攻击以国领土；以色列似于昨天对伊朗发动报复行动。

伊朗法斯通讯社（Fars news）报导，中部伊斯法罕省（Isfahan）发生「3起爆炸」，分别在屋卡哈贾瓦雷（Qahjavarestan）附近、靠近伊斯法罕机场（Isfahan airport）和谢卡里陆军第8空军基地（8th Shekari army airbase）。

伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）淡化以色列空袭，他告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）说：「昨晚发生的事情并非攻击。」

阿布杜拉希安又说：「这不过是两、三架四轴无人机（quadcopter），像是我们伊朗孩子在玩的玩具。」

他说：「只要以色列政权不从事新冒险来损害伊朗利益，我们就不会做出回应。」

而在伊拉克，官员表示，巴格达（Baghdad）以南一处军事基地发生爆炸，造成1人死亡、8人受伤；这座基地内有亲伊朗武装组织驻扎。（译者：纪锦玲）