美国会通过21世纪住房之路法案 川普将签署

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（法新社华盛顿23日电） 美国联邦众议院今天通过一项全面性住房负担能力法案，在生活成本问题使得议员压力日增之际为总统川普带来国会罕见跨党派合作成果。

房租高涨、房贷成本居高不下与住房短缺已成为主要政治关切问题，「21世纪住房之路法案」（21st Century ROAD to Housing Act）目的在提升住房供应、放宽建筑规范并扩大民众购屋机会。

参议院昨天以85票赞成、5票反对的表决结果通过法案，众议院今天也通过，反映共和党与民主党在期中选举前对于解决家庭预算困境之一有广泛共识。

川普已表态支持这项立法，预计将签署法案。

这项法案将简化监管流程，为寻求建造更多住房的地方政府提供支持，并扩大预制和组合屋的使用。

法案也将限制已拥有至少350处房产的大型企业投资者购买独栋住宅。议员强调这项条款是破天荒试图限制华尔街在房市的角色。

其他内容还包括协助社区将闲置建物转为住宅、分区规则现代化，并为重建老旧房屋提供补助与贷款。

参议院银行委员会（Senate Banking Committee）共和党籍主席史考特（Tim Scott）与民主党籍首席议员华伦（Elizabeth Warren）在参议院通过法案后表示，这项法案反映白宫和参众两院多年共同努力。

他们在联合声明中说：「今天的跨党派投票是跨出重要一步，迈向解决美国住房负担能力危机，为全国家庭追寻美国梦提供公平机会。」

民主党籍参议员克罗布查（Amy Klobuchar）表示，这项法案将有助于社区消除建房障碍。她说：「民主党与共和党携手合作，让人更容易负担得起住房。」