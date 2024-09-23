美国会领袖达协议 避免选前政府关门

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（法新社华盛顿22日电） 美国国会领袖今天宣布一项协议，将为联邦政府提供资金的期限延长至12月中旬，避免在大选前几周出现有争议的政府停摆。

政府资金将于9月底到期，而国会远未就全年预算达成一致，因此一般预料会通过称为「持续（拨款）决议」（continuing resolution）的临时开支法案（Stopgap Spending Bill）。

但共和党人数周来一直要求任何资金延期提案都必须与选民出示公民身分证明的新要求挂钩；这是为因应川普毫无根据声称美国选举普遍存在舞弊行为而推动的举措。

将投票条款与6个月资金延期挂钩的法案18日在共和党掌控的联邦众议院遭到否决，今天宣布的协议不包括投票条款，且融资期限仅延长至12月20日。

下一届国会将在新年后不久开议，而下一任总统将于明年1月20日举行就职典礼。

联邦参议院多数党领袖、民主党人舒默（Chuck Schumer）在声明中表示：「虽然我很高兴两党谈判很快就达成没有削减和毒丸（poison pill）条款的政府资金协议，但同样的协议本可以在两周前达成。」

众院预计本周表决的这项法案，还将为美国特勤局（US Secret Service）额外提供2.31亿美元，在川普两次遭暗杀未遂后，大幅增加特勤局预算。

此外，法案也替总统就职大典维安提供4700万美元的额外资金。