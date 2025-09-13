美国保守派人士柯克遇刺身亡 遗孀发布声明缅怀

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国保守派运动人士柯克本周稍早在校园演讲时被枪杀，他的遗孀艾瑞卡今天发布声明表示柯克的讯息和使命将「比过往任何时候都更强大、无畏、响亮且伟大」。

柯克是青年保守派组织「美国转捩点」（Turning Point USA）共同创办人，本月10日在犹他谷大学（Utah Valley University）的活动演说时遭枪击身亡。这场活动是「美国转捩点」秋季大学巡回系列的首站。

艾瑞卡（Erika Kirk）表示，尽管柯克（Charlie Kirk）突然离世，校园巡回活动仍会持续下去。

艾瑞卡也提到自己相当认同亡夫的座右铭，那就是「永不屈服」。她说：「我们永不屈服。」

她今天在柯克的「美国转捩点」办公室发表谈话，「在充满混乱、怀疑和不确定性的世界里，我丈夫的声音将永存，而且会比以往更响亮、更清晰，他的智慧将永垂不朽。」

艾瑞卡表示，柯克遭杀害是因为「他宣扬爱国精神、信仰与上帝慈爱的讯息」，「那些暗杀我丈夫的恶人根本不知道自己做了什么事」，「你们以为我丈夫的使命过去就很有影响力，但其实根本不知道自己刚刚在全国乃至全世界引发了多大的风暴」。

此外，艾瑞卡感谢执法人员以及参与搜捕犯嫌的人士，她也感谢总统川普和副总统范斯（JD Vance），「总统先生，我丈夫很敬爱您，他也知道您对他的情谊」，「你们的友谊真棒」。