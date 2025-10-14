美国再度打击疑似委内瑞拉运毒船 川普称击毙6人

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，美国再度对涉嫌从委内瑞拉载运毒品驶往美国的船只发动攻击，击毙了6名「毒品恐怖分子」。

截至目前，包括这起最新行动在内，这类攻击已造成至少27人死亡，川普政府表示，这些行动有其必要性，目的在防止走私毒品流入美国。

不过，许多专家质疑，在未经拦截或盘问的情况下，在外国或国际水域对嫌疑人动用致命武力是否合法。

川普指出，最新一次打击发生在国际水域，并补充说「这艘船只正在运送毒品，与非法毒品恐怖网络有关，并且沿着已知由指定恐怖组织（designated terrorist organization, DTO）使用的路线航行」。

自9月2日首度发动攻击以来，美国也已在委内瑞拉外海的加勒比海部署军舰，并动用飞机摧毁多艘快艇。

这些举动导致美国与委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）之间的紧张情势升高，马杜洛宣布举行军事演习，让全国进入戒备状态，并表示美国部署海军是为了将他赶下台。

川普表示，他的反毒政策已见成效，军事行动可能扩展到陆上路线。

美国公布了部分打击行动的影片，画面显示数艘快艇在遭击中时，瞬间被浓烟与火焰吞没。