美国农药中永久性化学物质增 危害人类健康

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国「环境健康展望」期刊今天刊出的研究指出，有毒的「永久性化学物质」愈来愈常用于美国农药中，由于这些化学物质会污染水道，且喷洒在小麦等主食中，进而威胁人类健康。

全氟/多氟烷基物质（per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS）最近几年遭外界拿放大镜检视，但针对这种物质的环境规定主要聚焦于工业设施、垃圾掩埋场与特定锅具和油漆等消费者产品来源。

这项刊登于同侪审查期刊「环境健康展望」（Environmental Health Perspectives）的新研究指出，用于玉米、小麦、菠菜、苹果与草莓等农作物的农药，以及诸如杀虫剂与宠物除蚤药等来源，现在也可以列入清单中。

非营利组织「环境工作团」（Environmental Working Group）毒理学家、研究报告共同作者特姆金（Alexis Temkin）告诉法新社：「我们查看的愈多，发现的愈多…这只是在强调减少来源与真正管制这些化学物质的重要性。」

研究表明，暴露于大量的永久性化学物质将削弱人类的免疫系统，让他们更难以对疫苗产生反应，且更容易受到感染。

此外，也有新的证据指出这些化学物质将降低生育率，导致儿童生长迟缓，并干扰身体的自然激素。

为了撰写这份新报告，研究作者搜寻了公共资料库并行使资讯自由请求，以取得农药中「活性」与「惰性」成分的资讯。

活性成分是针对害虫的成分，而所谓惰性成分则是其他成分。有关机关没有要求在标示上揭露惰性成分，但这些成分能提高有毒活性成分的功效与持久度，且本身也具有毒性。

研究人员发现令人担忧的趋势：在美国所有农药活性成分中，有14%是PFAS，其中近1/3是过去10年批准的活性成分。

农药中8种获得批准的惰性成分是PFAS，包括品牌名为铁氟龙（Teflon）的不沾化学物质。