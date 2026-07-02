美国决定不续签美墨加协定 改采年度审查

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（法新社华盛顿1日电） 美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）今天表示，美国不会依现行内容延长美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），这意味该协定此后将改为每年审查一次。 鉴于汽车等产业在北美的供应链已有深度整合，此举很可能加剧企业所面临的不确定性。 不过，即使未在今天的截止期限前延长，美墨加协定仍将继续有效10年。这项自由贸易协定此后将改为每年审查一次，除非有成员国决定完全退出协定。 葛里尔在声明中表示：「美国不同意依现行内容续签美墨加协定。因此，该协定未获续约。」

他还说：「美国将持续与墨西哥及加拿大展开沟通，以解决该协定的不足之处，以及我们对这些国家之间的贸易逆差问题。」 一名美国高级官员向记者表示，贸易逆差是美方核心关切的问题，此外还包括市场准入的机会。这名官员并指出，乳制品与玉米等领域存在紧张关系。 墨西哥经济部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）证实谈判陷入僵局，但表示各方所面临的分歧并非无法化解。

加拿大负责对美贸易事务部长勒布朗（Dominic LeBlanc）说，加拿大将持续努力处理美国总统川普对加拿大钢铁、铝、汽车及木材产品所加徵的关税问题。

勒布朗说：「我们都认同继续进行对话的重要性，并找出各种方法，确保加拿大、美国和墨西哥之间的贸易与投资架构，能持续支持北美的繁荣与竞争力。」