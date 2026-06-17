美国削减承诺 北约：不代表正从欧洲抽身

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（法新社布鲁塞尔17日电） 北大西洋公约组织秘书长吕特今天表示，美国宣布裁减可供北约调度的部队，并不代表美方正在从欧洲抽身。

吕特（Mark Rutte）在北大西洋公约组织（NATO）国防部长会议前表示：「在某些情况下这被视为一个问题，认为美国正在疏远盟友。但事实并非如此。」

华府已经告知盟国，将减少提供给北约指挥官调度的兵力和资产，期待欧洲各国能对自身的常规防御工作「承担主要责任」。

吕特说：「美国已经调整对于北大西洋公约组织兵力模型（NATO Force Model）的承诺。这主要不是关于部队和资产目前部署在何处，而是关于一旦我们的防卫计画启动，谁该负责做什么。」

美国和德国媒体报导，削减项目包括原来提供北约调用的150架美军F-16和F-15战机当中的1/3，以及加油机、侦察机、轰炸机和无人机。

报导还指出，一艘具备巡弋飞弹发射能力的潜舰及两个航空母舰战斗群之一也将撤出。

美国总统川普对北约所作承诺引发诸多疑问之际，外界忧心美方此举恐将导致欧洲在面对俄罗斯时暴露安全风险。

吕特说：「过去我们对美国的依赖过高，如今美国调整承诺，其他盟国也开始加大贡献。」

他表示，体认美国必须善尽其全球义务，欧洲和加拿大在常规防卫领域付出更多有其关键重要性。