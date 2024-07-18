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美国前伞兵俄罗斯涉贩毒被捕 遭判刑13年

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（法新社莫斯科18日电） 莫斯科哈莫夫尼切斯基法院今天以毒品交易相关罪行为由，对美国前伞兵、乐团摇滚乐手麦可．崔维斯．李克（Michael Travis Leake）判处13年有期徒刑。

法新社报导，莫斯科摇滚乐团「抓住黑夜」（Lovi Noch）主唱麦可．崔维斯．李克2023年6月因涉嫌贩毒被捕，从当时羁押至今超过1年；检方指控他「筹划一桩涉及年轻人的毒品交易勾当」。

莫斯科哈莫夫尼切斯基（Khamovnitchesky）法院在通讯软体Telegram发文指出，法院判定他触犯与贩售非法毒品有关的罪行，判处他「在一个严格管制的地区监狱服刑13年」。

李克与一名同样因涉毒被定罪的被告格拉班丘克（Veronika Grabanchuk）一起入狱，目前不清楚李克与格拉班丘克2人之间的关系。

近年来，美国公民在俄罗斯被捕的案件有增无减，华府认为，这是克里姆林宫的手段，目的是争取在美国被定罪的俄罗斯人有机会获释。

其他被关押在俄罗斯监狱的美国公民，还包括前陆战队员吉尔曼（Robert Gilman）和惠兰（Paul Whelan）、「华尔街日报」驻莫斯科特派员格什科维奇（Evan Gershkovich）以及俄裔美国记者库玛谢瓦（Alsu Kurmasheva）。

白宫曾以俄罗斯存在非法拘捕的风险为由，警告仍在当地的美国公民「立即离境」。

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