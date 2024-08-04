美国前总统卡特百岁寿辰将至 许愿投票给贺锦丽

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（法新社亚特兰大3日电） 美国前总统卡特再不到两个月就要欢度百岁大寿，之后他将投票选总统，他告诉家人成为百岁人瑞的第2个念想就是：投票给副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

卡特（Jimmy Carter）于2023年2月开始接受临终关怀，而他凭着坚定意志力，远远超出大众预想，在今年10月1日就满100岁了。

「亚特兰大新闻宪政报」（Atlanta Journal-Constitution）报导，卡特的孙子杰森．卡特（Jason Carter）表示，卡特上周对儿子齐普（Chip）说：「我要活到那时候，只想投票给贺锦丽。」

卡特是诺贝尔和平奖得主、倡导慈善事业，早年曾经营花生农场，也是美国史上最长寿的总统

根据「亚特兰大新闻宪政报」，杰森．卡特表示，他的祖父最近几天「对政治消息和加萨（Gaza）战争更注意、也更感兴趣」。

卡特为民主党籍，在越战结束和水门案之后，于1976年当选总统，任期一届。任内达成大卫营（Camp David）和平协议等成就，但也陷入一些争议，诸如伊朗人质危机等。

卡特90多岁时战胜脑癌，但患有其他疾病，需要住院治疗。2023年2月，卡特中心（Carter Center）宣布他将接受临终关怀，在家中与家人度过「余生」。

「亚特兰大新闻宪政报」报导，乔治亚州的提前投票日期规定，可让卡特最快在10月15日进行投票。（译者：纪锦玲）