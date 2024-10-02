美国副总统辩论落幕 5大亮点一次掌握

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（法新社纽约1日电） 美国副总统辩论一向不会对白宫选战产生多大影响，但随着共和党总统候选人川普与民主党对手贺锦丽民调难分轩轾，今天在纽约举行的辩论比以往更能左右选情发展。

川普（Donald Trump）竞选搭档范斯（J.D. Vance）与贺锦丽（Kamala Harris）副手华兹（Tim Walz）的这场辩论预料将是两人唯一一次过招，首要目标都是避免破坏竞选搭档的胜算，但两人都在这场辩论会上得分。

以下是法新社整理的5大辩论亮点：

● 新面孔粉墨登场 耶鲁高材生PK公立老师

华兹今年夏季前在全国舞台上几乎可说是默默无闻，他对自己没有抱持太高期望，认为与范斯的「耶鲁法律系高材生」学历相比，他只是一名普通的「公立学校老师」。

华兹在辩论刚开始讲得较不顺，但随着渐渐自在地阐述观点，表现也渐入佳境。邻家阿伯感十足的华兹，发言时试图偶尔穿插乡土趣事，但他经常让人觉得有防御性，没有施展出他招牌的中西部亲和力。

川普在上月的总统辩论表现差强人意，遭民主党对手贺锦丽彻底击败，以能言善道闻名的范斯面临替主帅扳回一城的压力。

上月辩论时，川普错失了在移民与通膨议题上攻击贺锦丽的良机，未能趁机将她定位为与现任总统有关，但范斯今天在他主帅失利的地方得分。

两位候选人都提到政策细节，包括中东、气候变迁、经济与芬太尼（fentanyl）危机，这场辩论比川普与贺锦丽的对决更激烈有料。

● 华兹坦言口误 范斯承认误判川普

华兹过去曾声称，他在中国1989年发生致命天安门民主抗议期间人在香港，但他这番说法日前遭到媒体打脸后，华兹今天在主持人逼问下做出解释。

明尼苏达州州长华兹说：「我是在那年夏季前往中国，我在这点是口误了。」他还称自己是「笨蛋」，「会语无伦次」。

范斯在成为川普支持者前，曾称川普「不适合担任我国最高职位」，还曾说川普「将成为美国的希特勒」，他的这番说词今天也遭挑战。

范斯说，他被媒体发出的虚假报导给误导了，他错了。

● 代理人战争

这场辩论真正的较量是在贺锦丽与川普之间，他们的两位替身都针对总统候选人发动最猛烈的攻击。

明尼苏达州州长华兹指责川普忽视科学家与经济学家的建议。他说：「如果你将当总统，你不会知道所有答案。但川普却相信他无所不知。」

他抨击川普关于避税的说法，以及敦促共和党人投票反对更强硬的跨党派边境安全法案。

范斯则是锁定移民议题炮轰贺锦丽，指控她让数以百万计的移民涌入美国，导致万物齐涨，尤其是住房成本。

● 事实查核、主持人关麦

哥伦比亚广播公司（CBS）表示，不会在直播期间揭穿谎言，但引导观众连上提供即时事实查核的部落格，查看候选人是否说的都是事实。

CBS对范斯进行了两次事实查核，其中一次是关于人为气候变迁，另一次是关于一些移民的合法地位。这点激怒了范斯，让他气到反击。当他们罕见地来回激辩时，这两位候选人的麦克风都被短暂静音。

● 语调转而温和

没有语不惊人死不休的前总统川普在场，今天的辩论程序大致与川普时代前的大选辩论很像，聚焦在政策、没有人身攻击、看起来比较文明。

华兹提到他17岁儿子葛斯（Gus Walz）在社区中心目睹枪击案的骇人故事时，甚至还出现温馨的人性化时刻，范斯特别转向华兹向他表示同情。

这两位候选人都不只一次提到自己的家人，范斯还谈到他那3位「美丽的小孩」。

华兹与范斯在辩论开始时握手致意，辩论结束时再度握手，两人的妻子也上台陪伴他们。