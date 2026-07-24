美国加课菲律宾关税 商界忧心竞争力丧失

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（法新社马尼拉24日电） 美国政府以强迫劳动为由，宣布加课菲律宾12.5%新关税。菲律宾商工会今天忧心偏高的税率恐削弱产业竞争力。

这项12.5%的关税是美国对菲律宾反覆无常关税措施中的最新一项，菲律宾是美国在东南亚唯一签有条约的盟邦。

菲律宾商工会（Philippine Chamber of Commerce and Industry）主席巴塞隆（George Barcelon）今天表示：「我们对这次新开徵的12.5%关税非常忧心，也相当意外，这个税率非常高。

「这会削弱产业竞争力。」预期菲律宾贸易部门将对这项新关税提出申诉。

美国曾于2025年宣布对菲律宾课徵19%关税，但遭最高法院裁定违法因而撤销，随后改以10%进口附加税取代，该附加税原订于今天到期。」

巴塞隆补充说，美国援引的强迫童工劳动，「理由不明确」。

美国劳工部2024年在一份报告中，将菲律宾的椰子及椰子粕等产品，列为「使用童工生产原料」制成的商品，但报告也指出，许多国家之所以被列入，正是因为在处理此问题上较为透明。

菲律宾贸易部长罗奎（Christina Roque）表示，菲律宾「拥有符合国际劳工组织（ILO）多项公约、坚定反对强迫劳动的政策」。

罗奎补充说，菲律宾昨天才刚核定针对此一议题的新机制。

菲律宾驻美大使罗慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，尽管这项新关税「远低于」2025年课徵的19%，菲律宾仍计画与美方协商调降。

罗慕德斯说：「我们将透过次长盖普提（Allan Gepty）与美国政府协商」，这项协商过程「没有时间表」。

美国是菲律宾最大出口市场，占菲律宾商品销售额约16%。占菲律宾出口约2/3的电子零组件，先前已获豁免。