美国务卿促哈玛斯同意休战

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列总理尼坦雅胡誓言进攻加萨的拉法市后，美国务卿布林肯今天敦促巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」接受加萨休战协议。以国官员告诉法新社，以色列只会等到1日午夜。

去年10月加萨战争爆发以来，布林肯（Antony Blinken）已7度前往中东斡旋，这次他传达了华府方面升高要求各方达成休战协议的压力。

一名以色列官员告诉法新社，以国政府「在1日午夜以前将静待回覆」，然后再决定是否派代表团参加由美国、埃及和卡达斡旋在开罗举行的间接会谈。

哈玛斯（Hamas）表示目前正在考虑一项协议，内容包括休战40天，以及释放数十名以色列人质来交换更多遭以国囚禁的巴勒斯坦人。

一名哈玛斯消息人士表示，哈玛斯将讨论相关构想和提议，并表示「我们想尽快回覆」。哈玛斯谈判代表已从开罗返回卡达的据点。

布林肯说：「目前谈判桌上有十分优厚的提议。哈玛斯必须答应，必须把事情搞定。」

不过，分析家质疑哈玛斯是否会在明知一旦时间结束，以色列将继续进攻的情况下，像上次一样签署为期一周的休战协议，释放100多名以色列人质。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前已表示，无论哈玛斯对最新休战及释放人质提案的回覆为何，以方进攻拉法市（Rafah）势在必行。

国际危机组织（ICG）以巴问题资深分析师桑尚（Mairav Zonszein）说：「我对哈玛斯会同意一项没有永久停火的协议，感到悲观。」

桑尚表示，3国基于各自的理由斡旋休战谈判，试图促成交战方达成协议。

他说，美国、埃及和卡达都各有盘算，那正是他们努力施压各方达成协议的原因，「而且我认为他们相信，假如他们可以获得一项初步的协议和暂时的喘息，就能试图以此为基础再进一步」。