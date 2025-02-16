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美国务卿卢比欧访以色列讨论加萨停火

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（法新社耶路撒冷16日电） 美国国务卿卢比欧展开首次出访中东行程，昨天晚间已抵达以色列，今天预计在耶路撒冷会晤以国总理尼坦雅胡，外界预期他将推动美国总统川普「接管加萨走廊」的提议。

卢比欧（Marco Rubio）此行出访中东地区，外界预期他将推动川普（Donald Trump）接管加萨走廊（Gaza Strip）并重新安置200多万当地居民的计画，尽管这项提议受到世界各国谴责。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近期访问白宫时对川普的构想表达欢迎，但其他国家的领袖大多拒绝接受。

卢比欧搭机抵达特拉维夫（Tel Aviv）附近的班古里昂机场（Ben Gurion Airport）之前几个小时，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）才与以色列进行加萨走廊停火协议生效后的第6度换囚。

加萨走廊停火第2阶段谈判预计未来几天在卡达首都杜哈举行，目标是确保以哈双方长久终战。

华府方面表示，对于阿拉伯各国提议的其他替代方案保持开放态度，但也坚称目前「唯一计画就是川普的计画」。

卢比欧也将造访沙乌地阿拉伯及阿拉伯联合大公国，预计明天在沙国首都利雅德展开艰难的会谈。

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