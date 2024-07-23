美国务卿布林肯将访东南亚 深化与战略盟友双边关系

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（法新社华盛顿22日电） 美国官员今天说，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本周将前往东南亚，深化与华府战略盟友的关系。美国寻求加强区域立场，以抗衡日益独断的中国。

美国国务院高阶官员康达（Daniel Kritenbrink）表示，布林肯将在10天行程中访问越南、寮国、日本、菲律宾、新加坡与蒙古国，他将传达美国坚守对区域盟友承诺的讯息。

他说：「我们将持续深化我们的双边关系，扩大我们的盟友与伙伴关系，这些关系已达到前所未见的高度，我们正一起建立相互增强的伙伴关系网。」

美国最近几年大幅加强与东南亚数个国家的交流，尤其是在南海与北京陷入领土争端的国家。

布林肯的东南亚行将包括在寮国参加东南亚国家协会（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）部长级会议，他也将在场边与中国外交部长王毅会面。

美国总统拜登把拓展美国在此区联盟关系作为政府外交政策的核心一环，康达说「国会山庄对我们的盟友、伙伴与对这个区域的做法给予强烈的跨党派支持」。

在拜登领导下，华府在印度太平洋区域加强接触，升级与数个国家的关系，并组成所谓的「四方安全对话」（Quad）联盟，包含美国、日本、澳洲与印度。

布林肯的亚洲行将是他3年多前上任以来，第18度访问这个区域。康达说：「国务卿想对此区传达的讯息是，美国全力支持印度太平洋地区。」

布林肯将在越南首都河内展开6国访问行程，他将参加定于25日举行的已故越共总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）的葬礼。阮富仲「因年事已高、重病」，上周病逝于河内的军医院，享寿80岁。

在寮国，布林肯26日与27日将参加东协部长级会议，同时也将与王毅会面。美国或中国都没有证实这场会面是否是完整的双边会谈或是较不正式的交流。

布林肯之后将前往日本，出席「四方安全对话」外交部长会议。康达与日本外务省表示，他在日本时将有美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）陪同，这些会议的焦点将是国防吓阻力。

访问马尼拉时，布林肯与奥斯汀将与菲律宾对等官员举行类似会议，中菲在南海的领土争端很可能是议程重点。布林肯也将与菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）会面。

康达表示，布林肯在停留新加坡专注强化双边关系后，将在蒙古国结束亚洲行，访蒙古国目的在促进「民间」关系。