美国务卿誓言 将伊波拉病毒阻于境外

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（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美国将禁止任何感染伊波拉病毒的患者入境。高危险性的伊波拉疫情目前在中部非洲蔓延。

卢比欧在白宫由总统川普召开的内阁会议中承诺：「我们绝不、也不会允许任何伊波拉病例进入美国。」

他还说，目前国务院及其他相关单位「正非常、非常努力」把关；当前这波疫情的中心位于民主刚果（DR Congo,旧称萨伊）。

川普政府正着手在肯亚设置专供美国公民使用的治疗设施，有别于过去伊波拉疫情时直接协助患者返回美国本土就医。

针对华尔街日报有关肯亚治疗设施的相关报导，川普政府一名官员向法新社证实，目前正筹建的该设施为「先进的医疗中心」。

这名官员表示，这个设施意在为需要尽速自民主刚果撤离并接受隔离的美国人提供高品质医疗照护，同时避免长途运送回美国带来的风险。

这名官员说，患者将可获得感染伊波拉病毒的「全方位照护」，同时每个病例都会评估是否需要后续转送较先进的医疗机构治疗，以达最好的治疗效果。

华尔街日报称，该治疗设施目前仍在等待肯亚当局核准。

上周一名在民主刚果东部感染伊波拉的美国公民，与妻子及4名子女一同被送往德国柏林一家隔离单位。

柏林夏里特医院（Charite Hospital）今表示，染病的医疗宣教士史塔福德（Peter Stafford）对治疗反应良好。

目前肯亚尚未出现伊波拉感染病例，不过当地卫生当局正加紧防范在民主刚果爆发、蔓延迅速的伊波拉变异株。

卢比欧表示，美国政府已「增加支援，确保没有人会携带伊波拉进入美国，造成我们的问题，而且我们认为目前的防堵措施是有效的」。

美国当局表示，所有过去21天内曾到过民主刚果、乌干达或南苏丹的美国公民，仅能经由华盛顿、亚特兰大（Atlanta）及休士顿（Houston）3座机场入境，并接受筛检。

拥有美国永居权者若过去21天内曾在上述国家停留或过境，则暂时被禁止入境，这项措施初步将实施30天。

世界卫生组织（WHO）迄今已记录超过1000起疑似伊波拉感染病例，其中223人死亡。

不过卫生官员表示，疫情的全貌仍不明朗，国际当局也警告，目前通报的数字可能低估实际案例数。