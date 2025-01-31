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美国务卿：川普喊买格陵兰不是开玩笑

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（法新社华盛顿30日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天说，总统川普先前表示希望买下格陵兰（Greenland）不是开玩笑。

格陵兰是丹麦自治领地，川普扬言接管引发丹麦不安。丹麦和美国都是北大西洋公约组织（NATO）成员国。

卢比欧受访时淡化美国对丹麦动武的威胁，但谈到川普有关格陵兰的言论时说「这不是开玩笑」。

卢比欧告诉天狼星XM电台（Sirius XM）：「川普总统已表明他打算买下。」

卢比欧说：「「这不是为了购地而购地。这符合我们国家利益，此事必须解决。」

卢比欧谈到北约对丹麦的保障时说：「我们与他们有防御协议，以便在格陵兰遭受攻击时出手保护。」

他说：「若我们已承担必须这样做的责任，那么我们不妨对当地发生的情况有更多的控制权。」

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）召集欧洲盟邦因应川普的威胁，据说她与川普有过一次气氛紧张的通话。

卢比欧说，他当时未参与通话，不过川普「与人说话方式就是直率坦白」，「最终我认为，在很多情况下，直截了当而不是陈腔滥调说些毫无意义的话，外交会更有效」。

卢比欧也表示，他担心寻求涉足北极的对手中国将透过国营企业在格陵兰取得进展，「认为中方最终将试图把他们在巴拿马运河（Panama Canal）等地做的事搬到格陵兰如法炮制，甚至可能短期内就会行动，有这种想法非常实际」。

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