美国务卿：8千北韩军已抵俄国边境库斯克州

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（法新社华盛顿31日电） 美国国务卿布林肯表示，多达8000名北韩军人已抵达毗邻乌克兰的俄罗斯边境州库斯克，并准备好在今后几天内加入侵乌战斗。乌国总统泽伦斯基则批西方对北韩派兵援俄毫无回应。

布林肯（Antony Blinken）今天在美国、南韩双边会谈结束后的记者会中表示，美方认为已有1万名北韩军人入境俄罗斯，其中多达8000人「已调派至库斯克州（Kursk）」。

他说：「我们还没看到这些部队被部署于对抗乌军的战斗，但我们预期这会在未来几天内发生。」

布林肯指出，俄罗斯已在训练北韩军人，项目包括大炮、无人飞行载具、基本步兵作战等，「显示他们完全有意让这批部队投入前线作战」。

「假如这些部队参与对抗乌克兰的战斗或战斗支援作业，他们将成为合法的军事目标。」

美国与南韩国防首长已呼吁北韩将部队撤出俄罗斯。但泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的访问中抨击，乌克兰的西方盟邦并未就北韩军队涉入俄乌战争做出适当回应。

泽伦斯基接受南韩KBS电视台访问时表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「正在测试西方、北大西洋公约组织（NATO）国家和南韩的反应」。

「假如什么事都没有，而且我认为目前对此事的反应什么也没有、是零，那么我国边界上的北韩军队数量将增加。」

泽伦斯基受访时还说：「如今北韩正在把你们整个地区拖入战争中。」他呼吁日本、南韩去接触对此事保持沉默的中国，联合起来应对北韩。

泽伦斯基办公室释出上述评论之际，美国与南韩正在举行高层级会谈，讨论北韩试射威力强大的新型飞弹一事。在美国大选到来前，北韩射弹凸显自身对美国本土的威胁。