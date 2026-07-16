美国务院批准对沙乌地军售案 总值近20亿美元

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（法新社华盛顿16日电） 随着中东战事升级，美国国务院今天表示，已批准总值约19.6亿美元（约新台币624亿元）的军售案，以强化沙乌地阿拉伯的防空能力。

美国国务院在新闻稿中表示：「这个拟议的军售案将透过提升一个非北大西洋公约组织（NATO）主要盟国的安全，来支持美国的外交政策和国家安全目标，这个盟友是波斯湾地区政治稳定与经济进步的一股力量。」

沙乌地寻求采购的武器中，包括多达2万套先进精准杀伤武器系统（Advanced Precision Kill Weapon Systems）与其弹头。根据美国海军网站的描述，这是「一种可在近距离作战中，以低成本摧毁目标同时限制附带损害的方法」。

美国国务院表示，主要承包商为位于新罕布什尔州纳述亚（Nashua）的英国航太系统公司（BAE Systems）。

新闻稿指出：「这项拟议的军售案将藉由强化本土防御，以及改善与美军、其他区域及北约部队的协同作战能力（interoperability），提升沙乌地阿拉伯吓阻当前与未来威胁的能力。」

沙乌地阿拉伯似乎正处于与叶门获得伊朗支持的青年运动（Houthis）重燃战火的边缘。青年运动13日对沙乌地南部城市艾卜哈（Abha）一座机场发射飞弹。

在青年运动发动袭击前，叶门政府曾攻击沙那机场，导致一架载着青年运动代表团、从伊朗最高领袖葬礼返程的班机改道。青年运动将这次袭击归咎于利雅德。

与此同时，美国在重新实施海上封锁后，加强对伊朗的多波攻击，双方战事再起。

美国国务院新闻稿最后强调：「这项拟议中的军售案不会对美国国防战备产生不利影响。」