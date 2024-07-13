美国务院：中国官员涉人权问题 继续拒核发签证

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（法新社华盛顿12日电） 美国今天表示，即便美中紧张关系已有缓和，凡涉及新疆、西藏及其他地区人权问题的中国官员，美国将继续拒绝核发签证给他们，并矢言追究责任。

法新社报导，美国务院这次与上次针对中国官员的受瞩目行动有所不同，并未透露将被拒绝签证的对象或人数，也未说明是否有更多人会被列黑名单。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，现任或前任中国官员「凡涉及镇压一些受边缘化的宗教与种族群体」，美国会限制核发签证给他们。

他在声明中说，北京「没有履行尊重与保护人权的承诺，从新疆持续发生的种族灭绝与违反人道罪、香港基本自由遭侵蚀、西藏持续发生侵犯人权事件以及在全球各地的跨国镇压，就可证明了这一点」。

他呼吁中国应接受联合国人权纪录最新审查报告的建议，包括释放「被任意不公正拘留」的公民。

在前总统川普任内，美国政府曾公开点名被拒入境的官员名单，包括中国对西藏与新疆铁腕政策一把手陈全国，他目前已经退休。

在总统拜登主政下，美国不断向中国施压，包括扩大限制技术出口，但也寻求双方对话来控制紧张局势。

美国表示，中国在新疆地区对多数为穆斯林的维吾尔族实施种族灭绝，并指出有大规模拘留营的报导，北京则强烈否认这项指控。（译者：纪锦玲）