美国医务总监：枪枝暴力为公卫危机

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（法新社华盛顿25日电） 美国医务总监莫西（Vivek Murthy）今天发布公告，宣布枪枝暴力为「公卫危机」并疾呼进行全面枪枝管控。

美国医务总监办公室职权有限，但在健康议题上扮演着举足轻重的公众角色。而莫西今天的这份公告，是美国医务总监首次针对枪枝暴力发布这类重大报告。

美国曾于1960年代针对菸草发布类似报告，在扭转大众对菸草危险性的认知上，发挥了关键第一步的作用，后来才进一步有全新管制条例，抽菸人口也大幅下滑。

莫西的报告指出，来自政府等的数据显示，在枪枝酿成的死伤上，特别是孩童，美国人数达极端异常状态。

报告指出，近年来，枪枝已成为1至19岁美国民众的头号死因，远高过汽机车丧生人数。

这份报告写道，2022年期间有超过4.8万人命丧枪下，死者当中非裔和男性多到不成比例。

报告写说，从2012至2022年的自杀率增加了20.1%，且占了枪枝相关死亡的半数以上。

莫西说：「需要全国上下做出集体承诺，方能扭转枪枝暴力局势。」他呼吁投资在研究、社区教育计画、心理健康支援上，并升高买枪的管制措施。

这份报告同时呼吁硬性规定安全储藏枪枝、实施全国背景检查，并禁止突袭武器。