美国即将退出 世卫勒紧裤腰带找可靠资金来源

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（法新社日内瓦11日电） 世界卫生组织（WHO）执行委员会为期8天的会议在今天结束，此次会议是在最大捐助国美国即将退出世卫的前景下举行。

美国总统川普1月20日决定退出世卫，为期1年过程随即展开。世卫执委会在日内瓦（Geneva）总部举行8天会议，讨论因应美国退出的影响。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在会议结束时表示：「我们目前有双重策略目标：调动资源并勒紧裤腰带。」

谭德塞说：「我们对美国宣布退出世卫一事感到遗憾，也很难过看到美国在本周参与情况减少。」

他说：「我想我们都感受到他们的缺席。我们非常希望他们能重新考虑，也乐见有机会进行建设性的对话。」

世卫执委会主席、巴贝多卫生部长华科特（Jerome Walcott）在会议结束时表示：「美国宣布退出世卫，我们不得不面对新的现实。」

无论如何，美国的举动让众人意识到，世卫需要更安全、可靠的资金来源；近年来世卫高度依赖自愿性捐款。

世卫打算调高会员费在2030年前承担世卫至少半数预算，世卫执委会建议将会员费提高20%作为这项计画一部分。

调高会员费被视为是世卫对少数主要捐助国减少依赖的一种方式，可确保资金预测规划和灵活运用。（译者：纪锦玲）