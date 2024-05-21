美国参议院调查数家知名车商 所用零件涉强迫劳动

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（法新社华盛顿20日电） 美国参议院今天公布调查结果，发现汽车制造商BMW、Jaguar Land Rover和福斯汽车集团在产品中使用一家涉嫌强迫劳动的中国供应商零件。

这间位在四川的「经纬达科技集团有限公司」，其生产的零件已被美国禁用于输入产品之中。

美国联邦参议院财政委员会的报告指出，BMW生产和进口的汽车所含零件「推定是透过强迫劳动制造」；Jaguar Land Rover进口的零件也存在同样问题。

民主党籍的参院财政委员会主席魏登（Ron Wyden）在为期2年的调查结束后说：「汽车制造商的自我监督显然未起作用。」他呼吁美国海关官员加强执法力道，「打击那些助长中国不道德使用强迫劳动的公司」。

报告指出，福斯汽车集团（Volkswagen）也使用此类零件为美国市场生产汽车，并与中国西北新疆地区制造业「持续有业务往来」。

美国的「防止维吾尔人强迫劳动法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）禁止从新疆进口所有商品，除非公司提供可验证的证据，证明生产过程不涉及强迫劳动。

这份最新报告调查了四川经纬达科技集团有限公司的零件，这家公司因参与据称不利中国维吾尔族等受迫害民众的商业行为，2023年被列入UFLPA实体名单。

相关汽车制造商的一家供应商被发现间接向经纬达购买零件，而这些零件被禁止用于输往美国市场的车辆。

福斯今年稍早表示，运往美国的一批汽车中，包含一家黑名单上供应商所生产的零件，已安排在汽车进入美国之前更换。

福斯发言人回答询问时说：「我们尽快、负责任地更换了零件。」发言人补充说，福斯「致力防止我们的供应链使用强迫劳动」。

参院财政委员会表示，另发现BMW「进口了数以千计预定销往美国的汽车，其中包括UFLPA禁止的零件」。

BMW回应法新社询问时表示：「已采取行动停止进口受影响的产品，并将提供服务，针对受影响的车辆通知客户和经销商。」