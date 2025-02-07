美国参院投票通过保守派伏特回锅

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦参议院今天表决通过伏特出任白宫管理及预算局长。这个机构是冻结联邦援助金争议性施政的核心。伏特于美国总统川普第一任期内也曾担任此一要职。

参议院以53票同意、47票反对，通过伏特（Russell Vought）出任白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）局长。包含参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）在内的民主党议员强力反对这项人事案，舒默形容伏特是「参院很长一段时间以来最偏激、最强硬右派人物之一」。

伏特上次主掌白宫管理及预算局时曾发布一项备忘录，禁止纳税人的钱用于反种族主义训练课程，川普在第2任期贯彻这项作法的立场更坚定。

在伏特回锅前，白宫管理及预算局上周下令冻结数以兆美元计联邦贷款、补助金和其他援助款，引发全国哗然。

白宫管理及预算局后来发布一项简短的通知指出，冻结援助令已经「撤回」，但白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）随后宣布，这项命令仍然有效，只有白宫管理及预算局的备忘录被撤回。

该备忘录原定1月28日下午5时生效，遭倡议团体向法院提告，联邦地区法官阿里汉（Loren AliKhan）赶在生效前下令暂缓执行，并于2月3日延长禁制令。他表示，提起诉讼的原告已证明，备忘录一旦生效，他们将遭受「无法弥补的损害」。

民主党人指控川普逾越宪法赋予总统的职权，企图停止拥有预算权力的国会已经批准的政府支出。