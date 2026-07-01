美国和伊朗官员将在杜哈间接会谈

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社杜拜1日电） 一位了解会谈情况的外交官透露，美国和伊朗官员今天将在卡达首都杜哈，以间接方式就双方协议展开技术层级会谈。

这名外交官表示：「美国和伊朗官员星期三将在杜哈，透过卡达和巴基斯坦调解人，举行间接技术会谈，讨论奠基在琉森湖高峰会（Lake Lucerne Summit）所获成果之上而达成的谅解备忘录。」

该名外交官同时表示，美国总统川普女婿库许纳（Jared Kushner）和特使魏科夫（Steve Witkoff）不会参与这次技术层级会谈。两人昨天已经与卡达总理穆罕默德（Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）会面。

美国和伊朗双方早前都表示，将派官员前往卡达参加会议。 这份由卡达和巴基斯坦斡旋促成的谅解备忘录内容包括实施为期60天停火、重新开放遭到封锁的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并就结束战争和达成伊朗核计画最终协议订定时间表。

伊朗官员定今天前往杜哈，但德黑兰针对川普先前表示即将举行直接会谈的说法予以否认。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）证实，外交部副部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）将率领伊朗代表团，但他表示，相关官员「没有计画于未来几天内与美方进行任何层级的谈判」。

卡达外交部则表示，库许纳和魏科夫昨天与卡达总理会面。该部在声明中指出，他们讨论「美国和伊朗伊斯兰共和国根据谅解备忘录持续进行的谈判」，并且商讨黎巴嫩局势发展。