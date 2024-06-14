美国国会严批微软网路安全出包

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（法新社华盛顿13日电） 美国众议院国土安全委员会的议员今天在听证会上要求微软总裁解释，为何微软犯下「一系列可避免的错误」，让中国骇客组织侵入美国高级官员的电子信箱。

微软总裁史密斯（Brad Smith）花了3个多小时回答委员会议员所提出问题，并保证微软正将网路安全深植于企业文化之中。 美国国土安全部下辖的美国网路安全审查委员会（U.S. Cyber Safety Review Board）对去年涉及中国骇客组织Storm-0558从事间谍活动的事件，进行了为期7个月的调查。

国土安全委员会的委员汤普森（Bennie Thompson）在听证会开始时对史密斯说：「微软在政府和关键基础设施网路中都有巨大影响力。」但微软未能发现这次骇客攻击，而是由美国国务院发现。

这项调查源于美国国务院在2023年6月发现商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和美国驻中大使伯恩斯（Nicholas Burns）的官方和个人信箱遭到骇客入侵。

网路安全审查委员会的调查还发现，同样是云端业务的竞争者，微软并未达到Google、亚马逊（Amazon）和甲骨文（Oracle）等公司的安全标准。

调查指出：「委员会认为这种入侵是可预防的，根本不应发生。」并指出「微软一系列可避免的错误导致了这次骇客成功入侵」。 史密斯表示，微软董事会昨天通过一项革新方案，将网路安全成绩与高阶主管的年度奖金挂钩，并将其纳入每位员工的年度考核。 史密斯向委员会表示，微软每天侦测到约3亿次针对其客户的网攻，其中大部分来自中国、伊朗、北韩、俄罗斯或勒索软体。

史密斯说，虽然对手不可避免会使用人工智慧（AI）进行日益复杂的网攻，但该技术已被用来加强网路防御。